Nakavt olan boksör hayatını kaybetti 06 Kasım 2018, Salı

Tayland'da düzenlenen bir boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, yaşamını yitirdi.

Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu.

Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadeleseni kaybettiği duyuruldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi.

Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.