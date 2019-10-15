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Merih Demiral'dan duygulandıran hareket! Yere düşürdüğü formayı...

15.10.2019 00:47

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, karşılaşma esnasında değiştirdiği formasını yere düşürdü. Yerden aldığı formayı üç kez öpüp alnına koyan genç oyuncu bu hareketiyle büyük alkış aldı.


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