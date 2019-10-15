A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, karşılaşma esnasında değiştirdiği formasını yere düşürdü. Yerden aldığı formayı üç kez öpüp alnına koyan genç oyuncu bu hareketiyle büyük alkış aldı.
Merih Demiral'dan duygulandıran hareket! Yere düşürdüğü formayı...15.10.2019 00:47
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