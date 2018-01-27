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Mark Clattenburg ezanı duydu maçı durdurdu

26 Ocak 2018, Cuma
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında okunan ezanı duyunca maçı durdurdu. Clattenburg ezanın bitmesinin ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi. İşte o anlar...
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