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taraftarından muhteşem 'Afrin' koreografisi!

01 Şubat 2018, Perşembe
taraftarından tüyleri diken diken eden Afrin koreografisi!  "Gür çıksa ne olur nadanın baykuş sesi. Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim"
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