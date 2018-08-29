Karius'un imza töreninde tercüme krizi: "Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini..." 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde gelen bir soru üzerine Karius, "Beşiktaş'ın Fenerbahçe veya Galatasaray'la oynadığı bütün derbileri izliyorum" dedi. Karius'un bu sözlerini tercüman "Almanya'dayken bütün derbileri izliyordum. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini... Zaten derbiler Almanya'da çok yoğun bir şekilde takip ediliyor." şeklinde çevirince "Beşiktaş'ın yeni kalecisi Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izliyormuş" yorumları yapıldı.



İşte Karius'un derbi yorumunun doğru tercümesi:

"Elbette Beşiktaş'ın Fenerbahçe veya Galatasaray'la oynadığı bütün derbileri izliyorum, bu maçlar Almanya'da da büyük sayılan maçlar. Her zaman izlerim. Ligi tanıyorum. Almanya'da da Türkiye'den gelen birçok arkadaşım var. Bana sürekli mesaj gönderiyorlar ve buraya geldiğim için çok mutlu oldular. Eğer Türkçe birşeyi anlayamazsam bana olan biteni açıklayıp yardımcı oluyorlar."