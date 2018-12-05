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Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...

05 Aralık 2018, Çarşamba

Medipol Başakşehir'in Sırp orta sahası Milos Jojic, Ziraat Türkiye Kupası 5.Turunda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının 31. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.


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