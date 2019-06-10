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İzlanda'da Emre Belözoğlu'na şok hareket! Tuvalet fırçası uzattılar...

10.06.2019 00:49

Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, İzlanda'da yaşanan olayla ilgili muhabirlere açıklama yaptığı esnada bir İzlandalı,Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı. Emre Belözoğlu açıklamasında, "İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı'nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı." ifadelerini kullandı.


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