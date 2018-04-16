İşte Terim'in takıma dinlettiği o şarkı 16 Nisan 2018, Pazartesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerken teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularına maç öncesi şarkı dinlettirmesi sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu. İşte Fatih Terim'in takım otobüsünde dinlettiği o şarkı