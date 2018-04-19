Yol Durumu

İşte Akhisarspor'un iptal edilen golü

18 Nisan 2018, Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin 28. dakikada Akhisarspor'da Seleznyov'un ağlara gönderdiği topta ofsayt bayrağı kalktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları