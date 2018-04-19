İşte Akhisarspor'un iptal edilen golü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Mücadelenin 28. dakikada Akhisarspor'da Seleznyov'un ağlara gönderdiği topta ofsayt bayrağı kalktı.
İşte Akhisarspor'un iptal edilen golü18 Nisan 2018, Çarşamba
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