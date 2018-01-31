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Hıncal Uluç: Ozan Tufan'ı Galatasaray'a alırım

30 Ocak 2018, Salı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Belhanda ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Belhanda'nın Galatasaray'da işi yok" derken, "Ozan Tufan'ı Galatasaray'a gözümü kapar alırım." ifadelerini kullandı.
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