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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...

28 Ağustos 2018, Salı

Carlos Kameni ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin transferini bitirmek üzere...

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