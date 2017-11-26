Yol Durumu

Genç yıldız, G.Saray yolunda!

25 Kasım 2017, Cumartesi
Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.
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