Genç yıldız, G.Saray yolunda!

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Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.
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