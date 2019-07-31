Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi | Galatasaray transfer haberleri 31.07.2019 20:15

Galatasaray'ın, Celta Vigo'dan transfer transfer ettiği Emre Mor, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, daha sonra Galatasaray'a imza atacak. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise KAP açıklamasının ardından ''Emre Mor, üstün futbol yeteneklerini göstereceği yerde. Camiamıza hayırlı olsun'' sözlerini kullandı.