Yol Durumu

Galatasaray'ın durumunu özetleyen görüntü!

02 Aralık 2017, Cumartesi
Galatasaray'ın Beşiktaş yenilgisi sonrası Dursun Özbek'in üzgün hali kameralara böyle yansıdı. .
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