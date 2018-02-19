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Galatasaray'dan Mehmetçik'e tam destek

18 Şubat 2018, Pazar
Galatasaray’da teknik ekip ve fubolcular Mehmetçik’e destek videosu hazırladı.
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