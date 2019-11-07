Galatasaray TV spikerinden Real Madrid maçı sırasında şok sözler: "5'e razıydık" 07.11.2019 10:06

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'e konuk olan Galatasaray, sahadan 6-0'lık skorla mağlup olarak ayrıldı. Galatasaray'ın 6'ncı golü yediği esnada kulübün resmi yayın organı Galatasaray TV'de de ilginç anlar yaşandı. Maçı anlatan spiker son golden sonra "5'e razıydık" dedi. Bu anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftar büyük şok yaşadı. İspanyol devi, 6. golü atarken, kulübün resmi yayın organı Galatasaray TV'de ilginç anlar yaşandı. Maçı canlı aktaran spiker, 6. golden sonra "5'e razıydık" dedi. Spikerin sözleri sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki çekti.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 16 turu şansını yitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.