Galatasaray kupa sevincini Emre Akbaba ile yaşadı | İşte Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finali (özet) 16.05.2019 03:46

57. Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray kazandı. 18. kez kupayı müzesine götüren Galatasaray’da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve futbolcular, kupa sevincini görüntülü olarak bağlandıkları Emre Akbaba ile yaşadılar. İşte Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan, nefes kesen Akhisarspor- Galatasaray karşılaşmasının geniş özeti ve Galatasaray'ın kupayı kaldırdığı anlara dair görüntüler...