Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor... 30 Ocak 2019, Çarşamba

Galatasaray ile yollarını ayıran milli stoper Serdar Aziz Fenerbahçe ile detayları görüşmek için kulüp binasına geldi. İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe kulüp binasına giriş yaptığı o görüntüler...