Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında olay yaratan pozisyon 02 Aralık 2018, Pazar

Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında sarı-kırmızılı takımında verilmeyen bir penaltısı gündeme oturdu ve sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından en çok paylaşılan videosu arasına girdi.