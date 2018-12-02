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Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında olay yaratan pozisyon

02 Aralık 2018, Pazar

Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında sarı-kırmızılı takımında verilmeyen bir penaltısı gündeme oturdu ve sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından en çok paylaşılan videosu arasına girdi.


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