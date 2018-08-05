Akhisarspor, Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. 2018 TFF Süper Kupa'nın penaltılarını izle!
Galatasaray - Akhisarspor (Penaltılar izle)05 Ağustos 2018, Pazar
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