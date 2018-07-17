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Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor

16 Temmuz 2018, Pazartesi

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, ülkesine döndü.Fransa Milli Takımı, üstü açık otobüs ile Paris caddelerinde turlarken, şampiyonluğu kutlamaya gelen Fransızlar, sokaklarda adım atacak yer bırakmadı! İşte kutlamalardan görüntüler...

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