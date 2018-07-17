Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, ülkesine döndü.Fransa Milli Takımı, üstü açık otobüs ile Paris caddelerinde turlarken, şampiyonluğu kutlamaya gelen Fransızlar, sokaklarda adım atacak yer bırakmadı! İşte kutlamalardan görüntüler...
Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor16 Temmuz 2018, Pazartesi
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