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Fenerbahçe'nin koçu Obradovic'ten skandal hareket

29 Ocak 2018, Pazartesi
Fenerbahçe'nin basketbol takımının koçu Zeljko Obradovic, Banvit-Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan müsabakada aldığı bir molada sinirlendiği oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nu tokatladı. (Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır)
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