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Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti

12.04.2019 01:34

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında vefat etti. Türk futboluna büyük katkıları bulunan 'Sinyor Can Bartu' lakaplı efsane ismin ölüm haberini Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak duyurdu.


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