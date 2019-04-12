Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında vefat etti. Türk futboluna büyük katkıları bulunan 'Sinyor Can Bartu' lakaplı efsane ismin ölüm haberini Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak duyurdu.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti12.04.2019 01:34
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