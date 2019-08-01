Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için yıldız isimleri gündemine aldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, TRT Spor’da Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, “Fenerbahçe'de Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." İfadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! James Rodriguez ve Lucas Silva...01.08.2019 21:48
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