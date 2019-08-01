Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! James Rodriguez ve Lucas Silva... 01.08.2019 21:48

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için yıldız isimleri gündemine aldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, TRT Spor’da Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, “Fenerbahçe'de Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." İfadelerini kullandı.