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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! James Rodriguez ve Lucas Silva...

01.08.2019 21:48

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için yıldız isimleri gündemine aldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, TRT Spor’da Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, “Fenerbahçe'de Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." İfadelerini kullandı.


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