Yol Durumu

Fenerbahçe'de yeni rota Criscito

02 Ocak 2018, Salı
Fenerbahçe, İtalyan sol bek Domenico Criscito için nabız yokladı... Criscito’nun sezon bitiminde Zenit ile sözleşmesi sona eriyor. Daha önce Alves, Giuliano ve Neto’yu Zenit’ten transfer eden F.Bahçe, Rus kulübü ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları