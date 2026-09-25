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Türkiye - Fransa maçına dakikalar kala soyunma odaları görüntülendi

Türkiye - Fransa maçına dakikalar kala soyunma odaları görüntülendi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavında Fransa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Dev karşılaşma öncesinde ay-yıldızlılar maç saatini beklerken, milliler güçlü rakibi karşısında turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. İşte kritik mücadele öncesinde iki takımın soyunma odalarından görüntüler...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda gözler dev randevuya çevrildi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı futbolcuların formaları ve maç ekipmanları soyunma odasında hazırlandı.

AY-YILDIZLILAR 3 PUANA ODAKLANDI

Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, taraftarının desteğiyle Fransa karşısında galibiyete ulaşarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odaları da futbolcuların gelişine hazır hale getirildi.

Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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