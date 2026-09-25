Türkiye - Fransa maçına dakikalar kala soyunma odaları görüntülendi

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2026 20:45 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 23:07

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda gözler dev randevuya çevrildi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı futbolcuların formaları ve maç ekipmanları soyunma odasında hazırlandı.

AY-YILDIZLILAR 3 PUANA ODAKLANDI

Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, taraftarının desteğiyle Fransa karşısında galibiyete ulaşarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odaları da futbolcuların gelişine hazır hale getirildi.