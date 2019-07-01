Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Vedat Muric için transfer masasında! ASpor görüntüledi 01.07.2019 19:33

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal İstanbul'da bir otelde Muriç transferini konuşurken ASpor kameralarına yakalandı. İşte o anlar...