Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatım 26.05.2019 15:18

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesini Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile sezonun kapanışını kendi evinde yapacak olan Sarı Lacivertli takım, önüne çıkacak olan ihtimalleri kullanmak için mücadele edecek. En az iki farkla kazanması halinde 0 averajla ligi tamamlayacak olan Fenerbahçe, aksi takdirde lig tarihinde ilk kez eksi averajla kapanış yapmış olacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak.

Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.



Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.





EKSİKLER

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlıkları devam eden Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Şener Özbayraklı'nın durumları yapılacak son antrenmanda belli olacak.



VOLKAN DEMİREL SON MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir.

Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan'ın, sarı kart cezalısı Harun Tekin'in yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.



İLK KEZ EKSİ AVERAJLA BİTİREBİLİR

Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor'u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.



KADIKÖY'DE 11 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.