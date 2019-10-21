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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

21.10.2019 23:17

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Madrid'i devirerek gruptaki ilk galibiyetini elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi teknik direktör Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte o açıklamalar...


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