Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sokak kabadayısı' yanıtı! 07 Kasım 2018, Çarşamba

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt geldi. Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Üste çıkmak için 'sokak kabadayısı' gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor." ifadelerini kullandı.