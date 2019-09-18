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Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' cevabı!

18.09.2019 22:46

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Ali Koç'un kendisine yönelik söylediği sözler sorulan Terim, "Sicilin, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğini dönünce bakacağız. Değerse.. Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayı yanıtlayan Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." ifadelerini kullandı.

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