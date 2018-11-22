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Fatih Terim istifayı düşünür noktaya geldi!

22 Kasım 2018, Perşembe

A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Fatih Terim geçtiğimiz hafta istifayı düşünür noktaya geldi. Uzun uğraşlar sonucu yeniden ikna edildi" dedi.


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