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Erman Toroğlu: Gol tamamen Volkan'ın hediyesi

03 Şubat 2018, Cumartesi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini ilk yarısını değerlendirdi.

Dirar'ın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle ilgili yorumda bulunan Toroğlu, "Gol tamamen Volkan'ın hediyesi. Dirar, gelen topu çok rahat kafayla Volkan'a indirmek istedi. Volkan ise çıkarak son derece yanlış bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.

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