Erman Toroğlu: "Bu organize kardeşim! Fatih Terim'in dediği gibi..." 14.09.2019 23:28

Erman Toroğlu, Gazişehir - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bu Kayode'nin olayı ne. Bu adam Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında hakeme düz küfür ediyor. Gazişehirliler hakeme yazma diyor. Disiplin buna 2 maç ceza veriyor. Sonra 1 maça düşürülüyor. Bakın orta oyunu nasıl oynanıyor Türkiye'de. 2 maç ceza veriyorsun. Hakeme hakaret ediyor. Senin hakemine, senin TFF armana hakaret ediyor. Namusuna hakaret ediyor. Bu 75'te atılan oyuncuyu 1 maçtan geçiştirip sahaya sokuyorsun. Bu organize kardeşim. Fatih Terim'in dediği gibi. Maçın şeklini değiştiren bu topçu." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

"Bu Kayode'nin olayı ne. Bu adam Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında hakeme düz küfür ediyor. Gazişehirliler hakeme yazma diyor. Disiplin buna 2 maç ceza veriyor. Sonra 1 maça düşürülüyor. Bakın orta oyunu nasıl oynanıyor Türkiye'de."

"2 maç ceza veriyorsun. Hakeme hakaret ediyor. Senin hakemine, senin TFF armana hakaret ediyor. Namusuna hakaret ediyor. Bu 75'te atılan oyuncuyu 1 maçtan geçiştirip sahaya sokuyorsun. Bu organize kardeşim. Terim'in dediği gibi. Maçın şeklini değiştiren bu topçu."

"Abdullah Avcı benim kadar açık konuşamaz. Ben konuşuyorum. Hakeme özel maçta ne dedi. Ne kadar yakışıklısın mı dedi, yoksa sülalesine mi sövdü."

"PFDK üyelerine sesleniyorum. Bu Kayode hakeme yaptığı hakaretleri size yapsaydı, ne yapardınız? Raporu okuyun utanın. Kendinize olunca aslansınız. Daha sizin neleriniz çıkacak. Biz buradayız."

"Dün Galatasaray maçında VAR yok, bugün VAR var. Bugünkü VAR doğru ama."