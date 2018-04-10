Erman Toroğlu: Belhanda biraz kaşar topçu

A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren Gençlerbirliği-Galatasaray maçının devre arasında çarpıcı yorumlar yaptı. Terim'in yapabileceği hamleleri masaya yatıran Toroğlu, "Fatih Terim'in yerinde olsam oyuncu değişikliği yapacaksam Belhanda'yı çıkarmayı en son düşünürüm. Bu maç baskılı maç, bu tip maç sinir maçı. Belhanda biraz kaşar topçu. Kaşar topu lazım bu maçlarda. Penaltı yapar, bir şey yapar çok da amatör adamın maçı değil. Adam da attırabilir." diye konuştu.
Erman Toroğlu: Belhanda biraz kaşar topçu09 Nisan 2018, Pazartesi
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