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Emre Bol: Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık, az bile vermişler

08 Kasım 2018, Perşembe

A Spor yorumcusu Emre Bol, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Bol,"Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık. Az bile vermişler" yorumunu yaptı.


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