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Eden Hazard, 5 yıllığına Real Madrid'de

07.06.2019 23:39

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, yılın transferini resmen açıkladı. Bir süredir adı Madrid ekibiyle anılan Belçikalı yıldız hücüm oyuncusu Eden Hazard, kendisini 5 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.


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