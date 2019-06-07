Eden Hazard, 5 yıllığına Real Madrid'de 07.06.2019 23:39

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, yılın transferini resmen açıkladı. Bir süredir adı Madrid ekibiyle anılan Belçikalı yıldız hücüm oyuncusu Eden Hazard, kendisini 5 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.