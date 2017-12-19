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Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

19 Aralık 2017, Salı

"Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum"

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