Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

"Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum"
Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması19 Aralık 2017, Salı
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