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Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu

25 Temmuz 2018, Çarşamba

FIFA, Benjamin Pavard'ın Fransa - Arjantin maçında attığı golün turnuvanın en güzel golü olarak seçildiğini açıkladı.

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