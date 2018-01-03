Yol Durumu

Domagoj Vida İstanbul'da!

02 Ocak 2018, Salı

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, saat 17'de İstanbul'a geldi. Hırvat stoperin imza töreni ise yarın 11:30'da 'ta olacak. Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek. Hırvat stoper, kontrolden sonra saat 11:30'da 'ta resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

Hırvat stoperi Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan Vida, siyah-beyazlı kulübün temsilcileriyle birlikte kendisi için hazırlanan araca bindi.

Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları