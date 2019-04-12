Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu 12.04.2019 11:44

Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı gol için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "Onu ben bile atarım" diyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu. Roma stadına getirilen Nicolai, Cengiz'in gol attığı pozisyonun canlandırıldığı 3 tekrarda da başarısız oldu. Nicolai pozisyonlar sonrası ise "Bir daha böyle bir şey söylemem." dedi.