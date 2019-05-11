Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakemler buradan nasıl çıkacak? 11.05.2019 18:32

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, " Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak? Galatasaray büyük camia, bizi yensin şampiyon olsun. Bize ne! Bir tane k... kırık hakem bize niye bunu yapıyor. Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?" ifadelerini kullandı.