Haberler Web TV Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?

11.05.2019 18:32

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, " Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak? Galatasaray büyük camia, bizi yensin şampiyon olsun. Bize ne! Bir tane k... kırık hakem bize niye bunu yapıyor. Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları