Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, " Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak? Galatasaray büyük camia, bizi yensin şampiyon olsun. Bize ne! Bir tane k... kırık hakem bize niye bunu yapıyor. Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?11.05.2019 18:32
- Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bu hakemler buradan nasıl çıkacak?
- Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural açıklaması
- Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan araç devrildi! Süper Lig'i sarsan kaza
- Erman Toroğlu: Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e sert cevap: Otobüsümüzden adam alanı anası daha doğurmadı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakemlerle ilgili flaş açıklama
- Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu
- Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti
- Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan Galatasaray'a şok küfür!
- Başkan Erdoğan Türkiye-Moldova karşılaşmasını değerlendirdi! "Allah nazarlardan saklasın..."
- Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
- Galatasaray Kongresi'nde büyük skandal! Ortalığı karıştıracak video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.