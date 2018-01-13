Yol Durumu

'dan itirafı

13 Ocak 2018, Cumartesi
devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Golcü oyuncu takımın kampını sürdürdüğü Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu kendisine önemli teklifleri geldiğini söyleyen Yılmaz, "in gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır'' dedi.
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Burak Yılmaz 'ın gözü halen GS'de ! normal

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cevapla 13.01.2018 16:54
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