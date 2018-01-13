Trabzonspor devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Golcü oyuncu Burak Yılmaz takımın kampını sürdürdüğü Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu kendisine önemli transfer teklifleri geldiğini söyleyen Yılmaz, "Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır'' dedi.
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Burak Yılmaz 'ın gözü halen GS'de ! normal
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