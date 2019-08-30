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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...

30.08.2019 23:45

Beşiktaş ön libero transferinde sona mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Elneny, İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...


İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.

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