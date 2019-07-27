Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibin taraftarı maçta Orhan Ak'ı protesto etti. Taraftarlar karşılaşma sonunda sahaya inerek "Orhan Ak bize silah çeksene" tezahüratında bulundu. İşte Beşiktaş taraftarının Orhan Ak'a gösterdiği tepkinin görüntüleri...
Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a büyük tepki! "Orhan Ak bize silah çeksene"27.07.2019 20:54
- Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a büyük tepki! "Orhan Ak bize silah çeksene"
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