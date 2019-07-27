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Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a büyük tepki! "Orhan Ak bize silah çeksene"

27.07.2019 20:54

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibin taraftarı maçta Orhan Ak'ı protesto etti. Taraftarlar karşılaşma sonunda sahaya inerek "Orhan Ak bize silah çeksene" tezahüratında bulundu. İşte Beşiktaş taraftarının Orhan Ak'a gösterdiği tepkinin görüntüleri...


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