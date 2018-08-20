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Beşiktaş, Loris Karius transferi için Liverpool'la anlaştı

20 Ağustos 2018, Pazartesi

Beşiktaş, Liverpool forması giyen kaleci Loris Karius'un transferini tamamlamak üzere. Siyah beyazlı ekip Liverpool ile büyük ölçüde anlaştı

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