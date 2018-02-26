Yol Durumu

-Fenerbahçe U21 maçında ortalığı karıştıran faul

25 Şubat 2018, Pazar
Fenerbahçe ve arasında oynanan U21 maçında, Fenerbahçeli Adenis Shala yaptığı bu sert faul sonrası sarı kart gördü. Hareket ve kartın rengi sosyal medyada büyük tepki çekti. Maçı , 3-1 kazandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları