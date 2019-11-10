Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü N'Koudou kaydetti. İşte maçın fotoğrafları...
Beşiktaş - Denizlispor maçından önemli kareler10.11.2019 21:38
- Beşiktaş - Denizlispor maçından önemli kareler
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