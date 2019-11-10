Haberler Web TV Beşiktaş - Denizlispor maçından önemli kareler

Beşiktaş - Denizlispor maçından önemli kareler

10.11.2019 21:38

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ligde üst üste iki maçını kazanan Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü N'Koudou kaydetti. İşte maçın fotoğrafları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları