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Berat Albayrak ile Volkan Bozkır'ın Fenerbahçe diyaloğu

11 Aralık 2018, Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fenerbahçeliliği ile bilinen AK Partili Volkan Bozkır'a "geçmiş olsun" diyerek takıldı.


Fenerbahçe'nin üst üste aldığı kötü sonuçlar ve ligde sondan 2. sıraya kadar düşmesi siyasetin de gündeminde.

BAKAN ALBAYRAK FENERBAHÇELİ BOZKIR'A TAKILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Fenerbahçeli vekili Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım." diyerek takıldı. Bozkır ise Bakan'a "Ben yeni çözdüm; biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." diyerek karşılık verdi.

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