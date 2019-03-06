Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına gelmesini de değerlendiren Erdoğan, "Şenol Bey'in Milli Takım'ın başına gelmesine ben de doğrusu sevindim, kendisini tebrik ettim, hayırlı olsun dedim" açıklamasında bulundu. "Şenol Bey ile dünya 3.lüğünü kazandık, böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor" diyen Başkan Erdoğan "Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim06.03.2019 23:47
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